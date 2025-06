Flood Updates:ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ, ଗଲାଣି ୩୪ ଜୀବନ

Flood Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୪ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନୀ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିକିମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତିସ୍ତା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ନଦୀର ପ୍ରବଳ ଜଳପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍ଗାନକୁ ଚୁଙ୍ଗଥାଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଫିଡାଙ୍ଗ ବେଲି ବ୍ରିଜ୍ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଆସାମ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ। ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩,୬୦,୦୦୦ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସାମର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୬୪ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡିବାକୁ ପଡିଛି।

ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଅଳ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର କୋପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ବରାକ, ତିସ୍ତା, ବୁରିଡିହିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଛି।

#WATCH | Mangan, Sikkim | SP Sonam Dechu Bhutia says, "1276 domestic tourists and 2 foreign nationals are in Lachung and Lachen... The evacuation process, which was supposed to be carried out today, was dampened due to a landslide in Shipgyer in Upper Dzongu... The foundation of… https://t.co/4ylGXL4TlF pic.twitter.com/TXgDa6Mbef

— ANI (@ANI) June 1, 2025