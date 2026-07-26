Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gujarat Flood Crisis: ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଗୁଜରାଟ, ୩୫ ମୃତ; ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୨୧ଟି ବଡ଼ ବନ୍ଧ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୪୦,୬୭୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବଲସାଡ଼ରୁ ୧୫,୬୭୪ ଏବଂ ସୁରତରୁ ୧୪,୩୫୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିବା ୬,୭୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:35 AM IST
Gujarat Flood Crisis: ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଗୁଜରାଟ, ୩୫ ମୃତ; ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୨୧ଟି ବଡ଼ ବନ୍ଧ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM Mohan Majhi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ କଲେ ଏମିତି କିଛି ପୋଷ୍ଟ...
CM Mohan MajhiJul 25
2
Odisha newsJul 25
3
top 10 news todayJul 25
4
Pralhad JoshiJul 25
5
Rain AlertJul 25