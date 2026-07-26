Gujarat Flood Crisis: ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଗୁଜରାଟ, ୩୫ ମୃତ; ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୨୧ଟି ବଡ଼ ବନ୍ଧ

Gujarat Flood Crisis: ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୪୦,୬୭୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟାପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବଲସାଡ଼ରୁ ୧୫,୬୭୪ ଏବଂ ସୁରତରୁ ୧୪,୩୫୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିବା ୬,୭୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଛି।
ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୯ ଜଣ ବଲସାଡ଼ ଓ ନବସାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବସାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସହ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି।
ଭାରୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ୬୪୮ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ୪,୫୨୫ଟି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪,୩୪୮ଟି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୧୭୭ଟି ଗାଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ NDRFର ୧୭ଟି ଟିମ୍, SDRFର ୩୨ଟି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ୬ଟି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅହମଦାବାଦର ଧୋଲେରା-ଧୋଲକା ତାଲୁକାରେ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିବା ୧୦୩ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଗୁଜରାଟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ବନାସକାଠା, ପାଟନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର, ମେହସାନା, ଖେଡ଼ା, ଆରାବଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସାବରକାଠା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଟନର ସାନ୍ତାଲପୁରରେ ୩୮୧ ମି.ମି., ରାଧନପୁରରେ ୩୪୨ ମି.ମି. ଏବଂ ବନାସକାଠାର ଭାଭରରେ ୨୮୭ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳମଗ୍ନ ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କବାଣୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।