Rajyasabha Election: ୧୦ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ୩୭ ସାଂସଦ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:18 AM IST

Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭ଟି ଆସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୭ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ଟି ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ ୯ଟାରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତା’ପରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ, ହରିୟାଣାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ହରିଆଣାରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସର କରମବୀର ସିଂହ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜେପିର ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇ ହରିୟାଣାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୭ଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୨ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୫ଟି, ତାମିଲନାଡୁର ୬ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ର ୨ଟି, ଆସାମର ୩ଟି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୧ଟି, ବିହାରର ୫ଟି, ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ଏବଂ ହରିୟାଣାର ୨ଟି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟର ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ଆପତ୍ତିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଲଟ୍ ପେପର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପନୀୟତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଭିଜଙ୍କ ବାଲଟ୍ ପେପରର ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପରମବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଭାରତ ବେନିୱାଲଙ୍କ ଭୋଟପତ୍ରର ଗୁପ୍ତତା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟପତ୍ର ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ଭୋଟଦାନର ଗୁପ୍ତତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ଭୋଟପତ୍ର ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ।

କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​"ହସ୍ତକ୍ଷେପ" ଅଭିଯୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଭିଜଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅବୈଧ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆବେଦନକୁ କମିଶନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଅନିଲ ଭିଜଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଭାରତ ବେନିୱାଲଙ୍କ ଭୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପରମବୀର ସିଂହଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅବୈଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହରିୟାଣାର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତୀଶ ନନ୍ଦଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ କରମବୀର ସିଂହ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

