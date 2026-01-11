Amrit Bharat Express: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲିବ ୪ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲିବ ୪ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତାମିଲନାଡୁର ତାମ୍ବରମ୍‌ରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗମ ସନ୍ତ୍ରାଗାଛି ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ଯାଜପୁର- କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:22 AM IST

Amrit Bharat Express: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲିବ ୪ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତାମିଲନାଡୁର ତାମ୍ବରମ୍‌ରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗମ ସନ୍ତ୍ରାଗାଛି ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ଯାଜପୁର- କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ହୋଇ ଯିବ। 

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରୁ ତାମିଲନାଡ଼ ରୁ ନାଗରକୋଏଲ ମଧ୍ଯରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ଯାଜପୁର-କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅମୃତ ରହିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଚିରାପଲିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। 

ଚତୁର୍ଥ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏସଏମଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଲିପୁର ଦ୍ଵାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ଯ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଗତି କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ୪ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ମିପର ଟ୍ରେନକୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦଘାଟନ ଦିଆଯାଇଛି।

