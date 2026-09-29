CISF Camp Firing: କଠୁଆରେ CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୪ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

CISF Camp Firing: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୋଲି ସ୍ଥିତ CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ CISF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ନିଜ ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Four Central Industrial Security Force (CISF) personnel were shot dead by a 2009-batch Head Constable of the force following a verbal argument among them over an issue at the Sewa-II Hydroelectric Project unit in Kathua. The incident took place around 7 pm. The accused Head…
— ANI (@ANI) September 29, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କଠୁଆର ସେବା-II ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ CISF ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।