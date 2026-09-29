Add Zee Business As A Preferred Source
App

CISF Camp Firing: କଠୁଆରେ CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୪ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ CISF ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 29, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:46 PM IST
CISF Camp Firing: କଠୁଆରେ CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୪ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
2
3
4
5