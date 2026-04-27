Zee OdishaOdisha National-International

ରାତି ୯ଟାରେ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ରାତି ୧ଟାରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ, ପୂରା ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ !

ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:12 PM IST

Maharashtra News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ କି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର ପାଇଧୋନି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମାନ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇର ପାଇଧୋନି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଡୋକାଡିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ମୁମ୍ବାଇର । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗତ ରାତିରେ ବିରିୟାନି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଡୋକାଡିଆ (୪୦), ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନସରିନ (୩୫) ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଆୟେଶା (୧୬) ଏବଂ ଜୈନବ (୧୩) ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ବିରିୟାନି ଖାଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ରାତିରେ, ପ୍ରାୟ ୧ଟାରେ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳେ ଏପ୍ରିଲ ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୫:୦୦ ରୁ ୬:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ତୁରନ୍ତ, ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେଠାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଉପଶମ ଦେଇନଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜେଜେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ ସହିତ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିରିୟାନି ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଘାତକ ହୋଇପାରେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

