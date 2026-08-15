ଅରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଭାସିଗଲା ସେନା ଶିବିର, ୫ ଯବାନ ନିଖୋଜ, ୪ ମୃତ

Arunachal Pradesh Flash Flood: ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ । ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶିବିର ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ, କିଛି ପଦକ୍ଷପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଉପର ସୁବାନସିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଦିବାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ସେନା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାସି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ସ ସେଣ୍ଟର (SEOC) ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି।
ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଉପର ସୁବନସିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଓଜାରିଂ-ବାୟାଚିଂ ରାସ୍ତା କଟିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଡୁ ବାକି, ତାଜି ରାୟ, ମାର୍କୋଶ ବାସୁମାତାରି ଏବଂ ବାବୁଲ ଅଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସୁବନସିରିର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବୁଲ ଅଲିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନାଚୋ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ, ଡାପୋରିଜୋର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ SDRF ଦଳ ସହିତ, ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ଦିବାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଜିଲ୍ଲାର ପାସୁ ପାଣି ସେନା ଶିବିରରେ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରେନେଡିଆର୍ସର ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଭାସି ଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ସାତ ଜଣ ସେନା ଯବାନ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହାବିଲଦାର ଉପେନ୍ଦର ଏବଂ ସୈନିକ କୁନ୍ଦନ, ବିନୋଦ, ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରେନେଡିଆର୍ସର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନିଖୋଜ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ITBPର ୫୮ ତମ ବାଟାଲିୟନ, GREFର ୬୨ RCC, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପାସିଘାଟରୁ ଏକ SDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନିନି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛି।