Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଭାସିଗଲା ସେନା ଶିବିର, ୫ ଯବାନ ନିଖୋଜ, ୪ ମୃତ

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଉପର ସୁବାନସିରିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:38 PM IST
ଅରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଭାସିଗଲା ସେନା ଶିବିର, ୫ ଯବାନ ନିଖୋଜ, ୪ ମୃତ
Image Credit: ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରେନେଡିଆର୍ସର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନିଖୋଜ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ITBPର ୫୮ ତମ ବାଟାଲିୟନ, GREFର ୬୨ RCC, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Independence Day: କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ନେଇ ବିବାଦ
2
3
4
5