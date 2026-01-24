Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3084954
Zee OdishaOdisha National-Internationalଆମେରିକାରେ ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ, ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ...

ଆମେରିକାରେ ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ, ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ...

USA Shooting: ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜର୍ଜିଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଲରେନ୍ସଭିଲେର ଏକ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମାରୀରେ ଲୁଚିଯିବା କାରଣରୁ ୩ ପିଲା ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:18 PM IST

Trending Photos

ଆମେରିକାରେ ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ, ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ...

USA Shooting: ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ । ମହିଳାଙ୍କ ୩ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜର୍ଜିଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଲରେନ୍ସଭିଲେର ଏକ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମାରୀରେ ଲୁଚିଯିବା କାରଣରୁ ୩ ପିଲା ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜର୍ଜିଆର ଲରେନ୍ସଭିଲରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୱିନେଟ୍ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରୁକ୍ ଆଇଭି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ସାହସର ସହିତ ୯୧୧ କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଟଲାଣ୍ଟାର ବାସିନ୍ଦା ୫୧ ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ କୁମାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। K-9 ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା, ଗୁରୁତର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ (ବୟସ-୪୩) ବର୍ଷୀୟ ମୀନୁ ଡୋଗ୍ରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତିନି ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୌରବ କୁମାର (ବୟସ-୩୩), ନିଧି ଚନ୍ଦର (ବୟସ-୩୭) ଏବଂ ହରିଶ ଚନ୍ଦର (ବୟସ- ୩୮) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୀଡିତାମାନେ ରହୁଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଝଗଡ଼ାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଟଲାଣ୍ଟାର ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମିଶନ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Also Read- RaajjPreet: ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତା ରାଜରାଜେଶ, ଧରିଲେ ପ୍ରିତିଙ୍କ ହାତ

Also Read- ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
ଆମେରିକାରେ ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ, ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ...
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Odisha Police
ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
Arvind Mohapatra
ବିଶାଳ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ
Weekly Lucky Zodiac Sign
Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ