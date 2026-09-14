Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, ୪ ମୃତ

Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ତାମେଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଏବଂ ନୋନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ୬ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ତାମେଙ୍ଗଲଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରଣରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବୀତିୟ ଘଟଣାରେ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଣିପୁରରେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହା ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ରବିବାର ଦିନ ତାମେଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଏବଂ ନୋନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମେଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର କାଇମାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୋଲେନ୍ କୁକି ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନୋନେ ଜିଲ୍ଲାର ନୁଙ୍ଗବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗପି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଟୋଲେନ୍ ଗାଁର ଲହିଙ୍ଗଗାଇ ସିଙ୍ଗସିଟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିନେହ ସିଙ୍ଗସିଟ ଏବଂ ୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ପରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେନେହ ସିଙ୍ଗସିଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ପରିବାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆସାମର ସିଲଚର ନିଆଯାଉଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଲଙ୍ଗପି ଗାଁରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁଲି ଗାଙ୍ଗଟେ ଏବଂ ଆର ଗାଙ୍ଗଟେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକ ଚାରିଜଣ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ହିଂସାରେ ନାଗା ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ NSCN ଏବଂ ZUF ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନିରୀହଙ୍କ ପ୍ରାଣହାଣୀ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମଣିପୁରର କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ 'ସାହନିତ ନି' ବା କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ୧୯୯୦ ଦଶକର କୁକି-ନାଗା ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ହିଂସା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ମଇ ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ମୈତେଇ ଏବଂ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହିଂସାରେ ୩୦୬ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୪୯ ଜଣ ଲୋକ ଏବେବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି।