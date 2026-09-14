Add Zee Business As A Preferred Source
App

Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, ୪ ମୃତ

Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ତାମେଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଏବଂ ନୋନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ୬ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। \

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 14, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:51 PM IST
Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, ୪ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଦମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ
2
3
4
5