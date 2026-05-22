Tiger Attack:କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଲା କାଳ ! ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ୪ ମହିଳା ମୃତ

Tiger Attack: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସିନ୍ଦେୱାହି ତହସିଲର ଗୁଞ୍ଜେୱାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମହିଳାମାନେ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ, ଏକ ବାଘ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ହେଲେ,
କଭଡାବାଇ ମୋହୁର୍ଲେ (45), ଅନିତାବାଇ ମୋହୁର୍ଲେ (40), ସୁନିତା ମୋହୁର୍ଲେ (38) ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଚୌଧୁରୀ (50) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଞ୍ଜେୱାହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ବାଘଟି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୋ ପଞ୍ଝା ମାରି ଥିଲା।
ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସର୍କଲ) ଆର.ଏମ୍. ରାମାନୁଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।