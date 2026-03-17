Pakistan Attack on Kabul: କାବୁଲର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ, ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3143541
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:32 AM IST

Trending Photos

Pakistan Attack on Kabul: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାବୁଲ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପପ୍ରବକ୍ତା ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିତରତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ X ରେ ମୃତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ୨୦୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓମିଦ୍ ନିଶା ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଯାଉଛି ଏବଂ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି।

ଫିତ୍ରତ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଶାସନ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ 9:00 ଟାରେ ଓମିଦ୍ ନିଶାମୁକ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାକାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ବଡ଼ 2,000 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।"

ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ନିବେଦନ
ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରିଚାର୍ଡ ବେନେଟ୍ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେନେଟ୍ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାବୁଲ ଓ ଇସଲାମାବାଦ ଉଭୟକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ନାଗରିକ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂଗଠନ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ନ ରହିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇବ୍ରାହିମ ଜରାଦାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କାବୁଲ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜମାତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରମଜାନ ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ - ମୁଜାହିଦ୍
ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୂଟନୀତିର ସୀମା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ।

About the Author
author img
ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
lucky zodiac sign: ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଧନ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
Odisha news
ସମ୍ବଲପୁର MCLରେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟର-କମ୍ପାନୀ ଲନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ
rajyasabha election
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜୟୀ
Sahitya Akademi Award 2025
ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିଂଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର