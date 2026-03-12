ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ କାଠ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଦୂର କରିବ କିରୋସିନ୍ । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, LPG ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ୪୮ ହଜାର କିଲୋଲିଟର କିରୋସିନ୍ । ଏନେଇ ଅର୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ କିରୋସିନ୍ । ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କିଲୋଲିଟର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥାଉ ଆହୁରି ୪୮ ହଜାର କିଲୋଲିଟର କିରୋସିନ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି । ୬୦% LPG ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ୯୦% ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ କାଠ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆଜି ସଂସଦରେ ଉଠିଥିଲା ‘ଗ୍ୟାସ୍’ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ଗୃହରେ LPG ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବି କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ୩ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ୩ ବରିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ୍ ପୁରୀ କମିଟିରେ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ।
