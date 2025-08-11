Al Jazeera journalists killed: ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ୫ ମୃତ
Al Jazeera journalists killed: ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ୫ ମୃତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଗାଜା ସହରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ବାଦଦାତା ଅନସ ଅଲ-ଶରିଫଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଲ ଜାଜିରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କାତାର-ଭିତ୍ତିକ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ଅଲ୍ ଜାଜିରା କହିଛି ଯେ ରବିବାର ଗାଜା ସହରରେ ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:20 AM IST

Al Jazeera journalists killed: ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ୫ ମୃତ

Al Jazeera journalists killed:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଗାଜା ସହରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ବାଦଦାତା ଅନସ ଅଲ-ଶରିଫଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଲ ଜାଜିରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କାତାର-ଭିତ୍ତିକ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ଅଲ୍ ଜାଜିରା କହିଛି ଯେ ରବିବାର ଗାଜା ସହରରେ ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହାର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତିନି ଜଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନିହତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ ଜାଜିରାର ମୂଖ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅନାସ ଅଲ୍-ଶରିଫଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ "ଆତଙ୍କବାଦୀ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

ଅଲ୍ ଜାଜିରା କହିଛି, "ଗାଜା ସିଟିରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲ୍ ଜାଜିରା ସାମ୍ବାଦିକ ଅନସ୍ ଅଲ୍-ଶରିଫ୍ ତାଙ୍କ ଚାରି ଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରବିବାର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଅଲ୍-ଶରିଫ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଣାଶୁଣା ଅଲ୍ ଜାଜିରା ଆରବିକ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଉତ୍ତର ଗାଜାରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ।"

ଚ୍ୟାନେଲ କହିଛି ଯେ ଗାଜା ସିଟିରେ ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ କ୍ରେକେହ, କ୍ୟାମେରା ଅପରେଟର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାହେର, ମହମ୍ମଦ ନୌଫାଲ୍ ଏବଂ ମୋମେନ୍ ଅଲିୱା। "କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଗାଜା ସହରରେ, IDF ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନାସ ଅଲ-ଶରିଫଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅଲ ଜାଜିରା ନେଟୱାର୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା," ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପାଇଁ IDF ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି "ଆନାସ ଅଲ-ଶରିଫ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକ ଏବଂ IDF ସୈନିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରକେଟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ । ଅଲ୍-ଶରିଫ୍ ଗାଜାରେ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଜାରେ ଏକ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଅଲ୍-ଶରିଫ୍ ଗାଜା ସିଟି ଉପରେ "ତୀବ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରିତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବୋମାମାଡ଼" ବିଷୟରେ ଏକ X ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

