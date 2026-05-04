Tamil Nadu Election Results 2026: ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ୫ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର

Tamil Nadu Election Results 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି। ସେ ଏମଜେଆର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୟଲଳିତା, ସିନେମାର ରାଜନୀତି ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏବେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମାନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ବଡ଼ ନାମ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରଦାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।
ତାମିଲ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରା ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦଥାପିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ରଜନୀକାନ୍ତ, କମଲ ହାସନ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ନିଜସ୍ୱ ରଣନୀତି ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। "ବାଶା," "ଇଣ୍ଡିଆନ୍," ଏବଂ "ମାଷ୍ଟର" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭୂମିକା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ। ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରା
ତଥାପି, ଏଥର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2026 ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନେତା କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁସ୍ବୁ ସୁନ୍ଦର (ବିଜେପି) ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସ୍ବୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସିନେମାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ
ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖୁସ୍ବୁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ସହିତ, "ମାସ" ଏବଂ "ହିରୋ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ପରିଚିତି ପାଇଥିବା ଅନେକ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କର କରିସ୍ମା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ।
ରାଜନୀତିରେ ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କମଲ ହାସନଙ୍କୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ "ମକ୍କଲ ନିଧି ମୈୟମ" ସହିତ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତଥର ସେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଲ ହାସନ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। "ମାଷ୍ଟର" ଏବଂ "ଲିଓ" ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶାବାଦୀ। ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିକୁ ହଇଚଇ ଦେଇଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖୁସ୍ବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଜୟର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଥାଲାପତି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭୋଟ ଅଂଶ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
