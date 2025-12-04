Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3028375
Zee OdishaOdisha National-International

Vladimir Putin: ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତିନ, ଋଷୀୟ ସେନାଙ୍କ ୫ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ

ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପୁଟିନ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

Vladimir Putin: ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତିନ, ଋଷୀୟ ସେନାଙ୍କ ୫ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପୁଟିନ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ, ସେ ରାଜଘାଟ ଯାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ପୁଟିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।

ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷା ସେବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଭାରତର NSGର କମାଣ୍ଡୋ, ସ୍ନାଇପର, ଡ୍ରୋନ, ଜାମର ଏବଂ AI-ଭିତ୍ତିକ ମନିଟରିଂ ସହିତ ଏକ ପାଞ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ଋଷୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ NSG ସହିତ ପୁଟିନଙ୍କ କାଫଲା ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ସେ ସବୁ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ କାଫଲାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ସ୍ନାଇପର, ଜାମର, AI ମନିଟରିଂ ଏବଂ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟାପକ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଅଂଶ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସେହିପରି ଆନ୍ତଃ ସୁରକ୍ଷା ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ SPG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତର ସୁରକ୍ଷା ସର୍କଲର ଅଂଶ ହେବେ। ଏହି କମାଣ୍ଡୋମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିମ ନେଇଥାନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ହୋଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ପୁଟିନ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ରୁଷିୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁଟିନ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜଧାନୀର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନରେ SWAT ଦଳ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ସମେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଡ୍ରୋନ୍, CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।

ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ, "ଅରୁସ୍ ସେନାଟ୍"। ଏହି ଭାରୀ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବୁଲେଟ୍-ପ୍ରୁଫ୍ ଲଗଜରୀ ଲିମୋଜିନ୍ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମସ୍କୋରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୀନ୍‌ରେ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏହି ପଗଡ଼ି ଭଳି କାରରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୮ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି କାରଟି ରୁଷ ସରକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା "କର୍ଟେଜ୍" ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

india russia summit
Vladimir Putin: ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତିନ, ଋଷୀୟ ସେନାଙ୍କ ୫ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ
Cess on Pan masala
ପାନ ମସଲା ଉପରେ ନୂଆ ଉପକର ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ ସେସ୍‍ ବିଧେୟକ
russia air strike
Russia Air Strike: ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ, ଋଷିଆ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଘନଘନ ଆକ୍ରମଣ
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Z News Odisha Headlines: ଲାଗୁହେବ ନୂଆ ସେସ୍‍, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଣିବେ ନୂଆ ବିଧେୟକ
india russia summit
Putin India Visit: ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିବ ୨୮ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ