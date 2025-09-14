Assam Earthquake: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆସାମ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଲୋକ

Assam Earthquake: ଆସାମରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
Assam Earthquake: ଆସାମରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଆସାମ ସହିତ ଆଖପାଖ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉଦଲଗୁରି ଜିଲ୍ଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ୫ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଗୌହାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଗୌହାଟିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଜଲଦି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ।
An earthquake of magnitude 5.8 occurred in Udalguri, Assam, at 16.41 IST today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/2SeJaiP9mA
— ANI (@ANI) September 14, 2025
ପୂର୍ବତନ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆସାମରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।" ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। NCS ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରେ, ଯାହା ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ର V ସହିତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ଅବନତ ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଇତିହାସର କିଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1950 ଆସାମ-ତିବ୍ଦତ ଭୂମିକମ୍ପ (8.6 ତୀବ୍ରତା) ଏବଂ 1897 ଶିଲଂ ଭୂମିକମ୍ପ (8.1 ତୀବ୍ରତା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "...So far, there has been no report of any major damage or loss of life. We are actively monitoring the situation." pic.twitter.com/5BmxQpWEfK
— ANI (@ANI) September 14, 2025
