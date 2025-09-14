Assam Earthquake: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆସାମ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଲୋକ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2922038
Zee OdishaOdisha National-International

Assam Earthquake: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆସାମ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଲୋକ

Assam Earthquake: ଆସାମରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

Assam Earthquake: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆସାମ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଲୋକ

Assam Earthquake: ଆସାମରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଆସାମ ସହିତ ଆଖପାଖ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉଦଲଗୁରି ଜିଲ୍ଲା।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ୫ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଗୌହାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଗୌହାଟିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଜଲଦି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ।

ପୂର୍ବତନ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆସାମରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।" ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। NCS ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରେ, ଯାହା ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ର V ସହିତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ଅବନତ ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଇତିହାସର କିଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1950 ଆସାମ-ତିବ୍ଦତ ଭୂମିକମ୍ପ (8.6 ତୀବ୍ରତା) ଏବଂ 1897 ଶିଲଂ ଭୂମିକମ୍ପ (8.1 ତୀବ୍ରତା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Also Read- ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବାବଦରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ

Also Read- Nisha Moharana: ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନିଶାରେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ୯ଟି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
PFI Bihar Chief
ଏନଆଇଏ ହାତରେ ପିଏଫଆଇର ବିହାର ମୁଖ୍ୟ
Street dog counting
Street dog counting: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣା ହେବେ ବୁଲା କୁକୁର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
Odisha News: ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ନୂତନ ସୁବିଧା, ୭୦୦ ପିଲା ଉପକୃତ
;