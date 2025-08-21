5 schools received bomb threats: ଦିଲ୍ଲୀର ୫ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ୫ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସାଦ ନଗର, ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର ୫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧମକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେବେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:36 AM IST

5 schools received bomb threats: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ୫ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସାଦ ନଗର, ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର ୫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧମକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେବେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବୋମା ନିସ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର ୫ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜିଏସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଏକ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ୪ଟି ସ୍କୁଲର ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବାହାରୁ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ପଠାଯିବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀର ୫୦ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ୭:୪୦ ଏବଂ ତା'ପରେ ସକାଳ ୭:୪୨ ରେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲକୁ ଧମକ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଦଳ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏସକେଭି ମାଲବ୍ୟ ନଗର, ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

