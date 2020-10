ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ୫୩.୫୩ ମତଦାନ, ଜମୁଇରେ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ମତଦାନ

ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୦ (Bihar Assembly Poll 2020) ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୧ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୧୦୬୬ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ (EVM) ମେସିନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମତଦାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ-ଇସି (Election Commission) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୫୩.୫୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି।

Voting begins for the first phase of #BiharElections ; 1,066 candidates in fray for 71 seats pic.twitter.com/JFRobvnjDS

ମତଦାନକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏନେଇ ଇସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ୫୩.୫୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ଏକ ଭଲ ଫଳାଫଳ। ୨୦୧୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ୨୦୧୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୫୪.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୟା ଠାରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜମୁଇରେ କମ୍ ଭୋଟିଂ ହେବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି ଗତଥର ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଛି। ଇଭିଏମରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମତଦାନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି।

Over 2.14 crore voters are today deciding the fate of 1,066 candidates contesting for 71 seats. pic.twitter.com/zQWtUv7V0L

Voter turnout of 33.10% recorded till 1 pm in the first phase of #BiharPolls .

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୫୩.୫୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଙ୍ଗରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୋଟ ହାର ୪୭.୩୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ଜମୁଇରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ହାର ୫୭.୪୧ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏଥି ସହିତ ଭାଗଲପୁର ୫୪.୨୦, ବାଙ୍କାରେ ୫୯.୫୭, ମୁଙ୍ଗେରରେ ୪୭.୩୬, ଲଖିସରାୟରେ ୫୫.୪୪, ଶୈଖପୁରାରେ ୫୫.୯୬, ପାଟନାରେ ୫୨.୫୧, ଭୋଜପୁରରେ ୪୮.୨୯, ବକ୍ସରରେ ୫୪.୦୭, ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ୫୨.୮୫, ଗୟାରେ ୫୭.୦୫, ନାବାଦରେ ୫୨.୩୪ ଏବଂ ଜମୁଇରେ ୫୭.୪୧ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Bihar: Sanitization underway at polling booth number 56 and 57 in Munger; people queue up at the polling booth while maintaining social distancing.

Polling for the first phase of #BiharElections is underway. pic.twitter.com/6htG2XLUcZ

