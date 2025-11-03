Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2985906
Zee OdishaOdisha National-International

Earthquake News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୩ ମାପିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ (USGS) ଭୂମିକମ୍ପର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:02 AM IST

Trending Photos

Earthquake News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ

Earthquake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୩ ମାପିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ (USGS) ଭୂମିକମ୍ପର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରାୟ ୧.୫୯ ମିନିଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖୁଲମ୍ ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ୨୮ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଆଫଗାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ, ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ୬୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ଜିନିଷପତ୍ର ଥରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ଏହା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ଚମନ ଫଲ୍ଟ ରେଖା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଥ୍ରୁଷ୍ଟ ଫଲ୍ଟିଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୯ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ରାତିରେ, ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘଟିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା କୁହାପ ପ୍ରଦେଶର ନୁର୍ଗାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୪ ହଜାର ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇଥିଲେ। କୁହାପ ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ୧୯୯୮ ପରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୯, ୨୦୨୫ରେ ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୪.୨ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରେ କାବୁଲ ନିକଟରେ ୩.୭ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha CM
ରଙ୍ଗଲା ରୁପାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ CM ମାଝୀ
top 10 news today
ଯୋଧପୁର ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮ ମୃତ, ISRO ରିଚଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ
Rohit Sharma
ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ଅମ୍ପାୟାର ଭୁଲ ଆଉଟ୍ ଦେବାରୁ ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ, DRS ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ
Nuapada By-Election
୭ ନଭେମ୍ବରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା CM, ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର