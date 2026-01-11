Earthquake News: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:20 AM IST

Earthquake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୬.୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଟୋବେଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୫୨ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା, ଯାହା ହାଲମାହେରା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର ଭାଗ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ମାଲୁକୁ ପ୍ରଦେଶର ଟୋବେଲୋରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇଣ୍ଡେନୋସିଆ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରିଙ୍ଗ ଅଫ ଫାୟାର ଉପରେ ଗଢିଉଠିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଥିବା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ଛୋଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଟୋବେଲୋ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ।

ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପକୁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଭୂମିକମ୍ପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା।

ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରୁ କୌଣସି ସୁନାମି ବିପଦ ନାହିଁ। USGS ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତାହତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଙ୍ଗୁର, ଭୂମିକମ୍ପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ କୋଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଣା, ଭାରୀ କାଠ ଗଠନରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

