Mumbai Rain: ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୪ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2888822
Zee OdishaOdisha National-International

Mumbai Rain: ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୪ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବସ୍ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:48 AM IST

Trending Photos

Mumbai Rain: ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୪ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ

Mumbai Rain: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବସ୍ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରେଳବାଇ ୧୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବିମାନ ଯାତାୟାତ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତଥାପି ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ବିମାନ ସମୟସୂଚୀରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ନମ୍ବରରେ ସେୟାର କରାଯିବ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଧୀର ଗତିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ।

ମୁମ୍ବାଇ ମୋନୋରେଲ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫୮୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଏମସି କହିଛି। ୨୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ୨ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଓନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନାନ୍ଦେଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 18 ଟି NDRF ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 6 ଟି SDRF ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନାନ୍ଦେଡ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖେଡ ତାଲୁକାରେ 293 ଜଣଙ୍କୁ SDRF ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ବୀଡରେ 1 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୁମ୍ବାଇରେ 1 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 3 ଜଣ ଆହତ, ଏବଂ ନାନ୍ଦେଡରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ 20 ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଗୋରେଗାଓଁ (ପୂର୍ବ)ରେ ଥିବା ଓବେରୟ ମଲ୍ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ପିଲା ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

attack on cm
Attack on CM: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଗିରଫ
Prime Minister
Prime Minister: ଆପେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha Urdu Academy Awards
୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
Asia Cup 2025
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ୭ ଖେଳାଳି, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚମକାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ
;