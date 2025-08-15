Road Accident: ଅଧା ରହିଲା ଜଗା ଦର୍ଶନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2882558
Zee OdishaOdisha National-International

Road Accident: ଅଧା ରହିଲା ଜଗା ଦର୍ଶନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:15 PM IST

Trending Photos

Road Accident: ଅଧା ରହିଲା ଜଗା ଦର୍ଶନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ ସମୟରେ ବାଘନଦୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚିରଚାରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ସାତ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦୋରରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ, କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ କାରଟି ରାସ୍ତାର ବିପରୀତ ଲେନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କାରଟି ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାରରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ (୩୩), ଅମନ ରାଠୋର (୨୬), ନୀତିନ ଯାଦବ (୩୪) , ଆକାଶ ମୌଯ୍ୟ (୨୮), ଏମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କ ଘର ଓଡିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

puri news
Puri News: ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲରୁ ମିଳିଲା ୨ ମୃତଦେହ, ପୁରୀ ଏସପି ଦେଲେ ଏମିତି ଚାଞ୍ଜଲ୍ୟକର ବୟାନ୍
top 10 news today
Top 10 News Today: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
puri news
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସ
79th independence day
79th Independence Day: ଭାଷଣ ଦେବାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦୀ
79th independence day
79th Independence Day: ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୫ ହଜାର, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
;