ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ: ୭ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲ ହିଂସା ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ଭୟରେ ପଡ଼ାଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ପୁଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 7 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହେଶଚନ୍ଦ୍ର ଲଧା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତିନିଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ରମ୍ପାଚୋଡ଼ଭରମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଓ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିକମ୍ରେ ୬ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନକ୍ସଲ ନିରୋଧୀ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ବାକିଥିବା ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି।
ଶ୍ରୀ ଲଧା କହିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଡ଼ୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ନଭେମ୍ର ୧୭ ତାରିଖରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମାକୁ ସିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୮ ତାରିଖ ସକାଳେ ଆଲୁରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ନେତା ହିଡିମା ଏବଂ ଅନ୍ର ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାବାଦ୍ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଟିଆର୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଏଏନ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଭିତରେ ତିନିଜଣ ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟୃ, ୨୩ ପ୍ଲାଟୁନ ସଦସ୍ୟ, ୫ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହାବାଦ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଲଧା କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରଦିନ ସକାଳେ ମାରେଣ୍ଠିମୁଲିଠାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ କିଛି ନକ୍ସଲ ଖସି ପଳାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।