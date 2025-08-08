Air Ambulance Plane Crash: ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ, ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2871719
Zee OdishaOdisha National-International

Air Ambulance Plane Crash: ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ, ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନିଆର ରାଜଧାନୀ ନାଇରୋବିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 2 ଜଣ ନର୍ସ ଏବଂ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେନିଆ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:08 AM IST

Trending Photos

Air Ambulance Plane Crash: ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ, ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Air Ambulance Plane Crash: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନିଆର ରାଜଧାନୀ ନାଇରୋବିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 2 ଜଣ ନର୍ସ ଏବଂ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେନିଆ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖସିବା ମାତ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଖସିପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମ୍ବୁ କାଉଣ୍ଟି କମିଶନର ହେନରୀ ୱାଫୁଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 2:14 ରେ ଘଟିଥିଲା। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ୱିଲସନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସୋମାଲିଆର ହାରଗେଇସା ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 3 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରାଡାରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ATC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା।

ଉତୱାଲାର ମାଭିହୋକୋ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଏବଂ କେନିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ଦିନରେ କାରିବିଆନ ଦେଶ ଘାନାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘାନାର ସରକାରଙ୍କ ୨ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ୨ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘାନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡୱାର୍ଡ ଓମାନ ବୋମା, ପରିବେଶ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇବ୍ରାହିମ ମୁର୍ତାଲା ମହମ୍ମଦ, ଉପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲହାଜି ମୁନିରୁ ମହମ୍ମଦ, ଶାସକ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାମୁଏଲ ସାର୍ପୋଙ୍ଗ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ପିଟର ବାଫେମି ଆନାଲା, ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସର ମାନିନ ଟୁମ-ଆମ୍ପାଡୁ ଏବଂ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଆଡୋ ମେନସାହ ସାମିଲ ଥିଲେ।

ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ ମହାମାଙ୍କ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜୁଲିୟସ୍ ଡେବ୍ରାହ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଦେଶକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଦେଶର ୨ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଆକ୍ରାରୁ ଓବୁଆସି ସହରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India-Brazil Relations
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ PM ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି ବୟ
top 10 news today
ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା, ୩ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Supreme Court
'ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ', ED କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
kapil sharma cafe
କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କାଫେରେ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼
;