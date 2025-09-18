Rahul Gandhi Press Meet: ରାହୁଲଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ

Trending Photos
Rahul Gandhi Press Meet: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ତାହା ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରଥମେ, ଏହା ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ନୁହେଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ହେରଫେର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ବୁଝାଇବାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ। କେହି ଜଣେ ୬୦୧୮ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲନ୍ଦରେ କେତେ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୦୧୮ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ସେହି ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାକାର ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ଭୋଟ କିଏ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, 'ମୁଁ କୌଣସି ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିନାହିଁ।' ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଏହା ଜାଣି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା।"
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆଲାଣ୍ଡରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମରେ ୬୦୧୮ଟି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଫାଇଲ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଚୋରି ଧରାପଡ଼ିଯାଏ।"