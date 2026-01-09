Naxal Surrender: ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ୬୩ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

Naxal Surrender: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Naxal Surrender: ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି, ୧୮ ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ସମେତ ମୋଟ ୬୩ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମୋହନ କଡତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ଜଣ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଥିଲେ ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଲନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେଉଛି । ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
