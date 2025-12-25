୬୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ୩ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ୨୩୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର ତିଆରି କଲେ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ', ମୋଦୀ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ..

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଂକଳନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨୩୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ, ଏହା ୬୫ ଏକର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ।
Atal Bihari Vajpayee: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୧୦୧ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ "ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ" ଉଦଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଭବ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ' ଉଦଘାଟନ କରିବେ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦେଶର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ପୂଜ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୧୦୧ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୨.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ' ଉଦଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।
देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। यहां… pic.twitter.com/ssmmeQORxF
— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2025
₹୨୩୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ:
ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଂକଳନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ₹୨୩୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ୬୫ ଏକର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ, ଏହି ସଂକଳନକୁ ନେତୃତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜାତୀୟ ସେବା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେରଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି।
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୬୫ ଫୁଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି:
ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସଂକଳନରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୬୫ ଫୁଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୯୮ ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ପଦ୍ମ ଆକୃତିର ସଂରଚନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳର ଉଦଘାଟନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଶାସନର ଆଦର୍ଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।