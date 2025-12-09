Earthquake: ଜାପାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମୀ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Trending Photos
Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମିସାୱା ସହରରୁ ୭୦ ରୁ ୭୩ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ହୋକାଇଡୋ, ଆଓମୋରି ଏବଂ ଇୱାଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ୩ ମିଟର (୧୦ ଫୁଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ମିଆଗି ଏବଂ ଫୁକୁସିମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତର୍କତା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନାମିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଥରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାପାନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସୁନାମି ସତର୍କତା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ପଳାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋନସୁର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.0 ଥିଲା। ତଥାପି, କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ଜାପାନରେ କାହିଁକି ଆସେ ଭୂମକମ୍ପ
ଜାପାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର "ଅଗ୍ନି ବଳୟ" କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ କରିଥାଏ। ଜାପାନ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସମୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟ, ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ଲେଟ। ଏହି ପ୍ଲେଟର ଧକ୍କା, ଖସିବା କିମ୍ବା ଉପନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯେହେତୁ ଚାରୋଟି ପ୍ଲେଟ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ।
୩ଟି ପ୍ଲେଟ ତଳେ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ଲେଟ
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍ ଅବନତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 18 ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଭୂକମ୍ପୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜାପାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାରୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ତେବେ ସୁନାମିର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।