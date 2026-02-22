ବିଶ୍ୱର ୭ଟି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି

High Paying Jobs: କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କାମ କରି ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଦରମାରେ ଚାକିରି ମିଳିଥାଏ ।
High Paying Jobs: ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢିବାର କଥା ଆସେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚାକିରି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାକିରି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୭ଟି ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଦେଶରେ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫.୬୮ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଔଷଧ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଲକ୍ସେମବର୍ଗ
ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ପ୍ରାୟ ୫.୯୮ ଲକ୍ଷ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦେଶକୁ ୟୁରୋପର ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ।
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ। ୟୁରୋପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୩.୮୪ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ସହିତ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ସିଙ୍ଗାପୁର
ସିଙ୍ଗାପୁର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ଘର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏସିଆର ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଦେଶରେ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୪.୩୦ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଆମେରିକା
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଦେଶ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଅଛି। ଏଠାରେ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩.୮୩ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଉପଲବ୍ଧ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩.୩୬ ଲକ୍ଷ ଦରମା ସହିତ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ।
ଡେନମାର୍କ
ଡେନମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମାସିକ ହାରାହାରି ଦରମା ୩.୧୯ ଲକ୍ଷ। ଔଷଧ ଏବଂ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
