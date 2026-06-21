ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୭୦ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ

ତାମିଲନାଡୁ: ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟ । ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାଟି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟିରେ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି କମିଟିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନିଟରିଂ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର କେ.ପି. କାର୍ତ୍ତିକେୟନ (IAS)ଙ୍କ ସହିତ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଏବଂ ଯତ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପାଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅଭିଲକ୍ଷ ଲେଖି, ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ICAR-ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଆକ୍ୱାକଲଚର (ICAR-CIBA) ଏବଂ ଏହାର ମୁଟ୍ଟୁକାଡୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଶ୍ୱର ୧୩୦ଟି ଦେଶକୁ ଭାରତର ମୋଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଟେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି।