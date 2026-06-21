Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୭୦ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ

ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:25 PM IST
ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୭୦ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂ
Odisha news31 min ago
2
Indian Navy49 min ago
3
Yoga Day 202659 min ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Odia News1 hr ago