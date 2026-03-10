Accident News: ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣଧୀନ ସୋସାଇଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିବାରୁ ୭ ଶ୍ରମିକ ମୃତ

Trending Photos
Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ରାତିରେ ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପଟୌଦି-ବିଳାସପୁର ରୋଡର ସିଧରାୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଆବାସିକ ସମାଜରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ରମିକ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଫସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକ
ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସିଧରାୱାଲିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସିଗନେଚର ଗ୍ଲୋବାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଏକ ବିଶାଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ରିଟେନସନ୍ ୱାଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ କାଦୁଅ ଧସି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭିୱାଡିର ଏକ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
STP ପାଇଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସାଇଟି ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ରିଟେନସନ୍ ୱାଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10 ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି।
ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀଶ, ଭାଗୀରଥ, ମିଲନ, ଶିବ ଶଙ୍କର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଛୋଟେଲାଲ୍, ଦୀନଦୟାଲ, ଶିବକାନ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୃତକ କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯିବ।