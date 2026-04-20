Zee OdishaOdisha National-InternationalJapan Earthquake: ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ, ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଲୋକ

Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ, ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଲୋକ

Japan Earthquake News: ଆଜି ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ଜାପାନରେ ହଠାତ୍ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:47 PM IST

Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ, ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଲୋକ

Japan Earthquake Update: ସୋମବାର ଉତ୍ତର ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ଥିଲା । ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ, ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଲୋକ
