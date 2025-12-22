Bangladesh Riots: ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢୁଛି ହିଂସା: ୭ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ

Trending Photos
Bangladesh Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ନେତା ବେଲାଲ ହୋସେନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ BNP ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଛି।
ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବେଲାଲଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆୟେଶା ଅଖତର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସଦର ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ (ଓସି) ଏମଡି ୱାହିଦ ପରଭେଜ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖବରକାଗଜକୁ ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଝିଅ ଆହତ
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ରାଜିନ୍ଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।" ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଲାଲ୍ ହୋସେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଝିଅ, 16 ବର୍ଷୀୟା ସଲମା ଅଖତର ଏବଂ 14 ବର୍ଷୀୟା ସାମିଆ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଢାକା ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ବର୍ନ ୟୁନିଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ବେଲାଲଙ୍କ ମାଆ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା
ଶରିଫ୍ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିବାଦରେ ବହୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ, ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଲୋର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ୍ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ଶନିବାର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଷଣ ଦେଇ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶ ରହିଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ।"