ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ସେନା କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମିଳନୀ: ୭୫% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଚାକିରି ହେବ ପକ୍କା!

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:17 AM IST
  • ଏବେ ଦେଶରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସେନା କମାଣ୍ଡରମାନେ ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେନା କମାଣ୍ଡରର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୁଏ ତେବେ  ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଭିତରୁ ୭୫%ଙ୍କ ଚାକିରି ପକ୍କା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ୪ ବର୍ଷ ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ସେନା ଓ ସରକାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।

ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ସେନା କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଜେଣ୍ଡାର ଶୀର୍ଷରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସେନା କମାଣ୍ଡରମାନେ ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଅପରେସନ୍‍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମିଳନୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେନାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

