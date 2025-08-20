Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା:ଜଳିଗଲା ବସ୍,୭୬ ମୃତ
Afghanistan Bus Accident: ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ-ହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭୬ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:00 PM IST

Afghanistan Bus Accident: ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ-ହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭୬ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନରୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ବସଟି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ଜଣ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ବାକି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ରହିଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଇରାନରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍‌ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେରାତ ପ୍ରାନ୍ତର ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ସଇଦି ଏଏଫ୍‌ପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍‌ଟି ଇରାନରୁ ଫେରିଥିବା ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ସହ ସଇଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ଇସଲାମ କାଲା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ହେରାତ ସହର ବାହାରେ ଗୁଜାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଟ୍ରକରେ ୨ ଜଣ ଏବଂ ବାଇକ୍ ରେ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମେ ୨୦୧୬ ରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ଜାବୁଲର କାନ୍ଦାହାର-କାବୁଲ ରାଜପଥରେ ୨ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୭୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 

 

