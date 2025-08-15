79th Independence Day: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୋଦୀ, କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଡରୁନାହୁ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଦେଶପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ୧୨ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକତାର ଆତ୍ମା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଧାରା ୩୭୦ର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛୁ। ଲଖପତି ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ, ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ, ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାରତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଶବାସୀ, ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମର ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀମା ପାରରୁ ଆସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମରେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶ କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବାଛିପାରିବେ। ସେନା ଏପରି କଲା ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ବିନାଶ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମ ଦେଶ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବହନ କରିଆସୁଛି। ଦେଶର ଛାତି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତି କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏକପାଖିଆ। ଭାରତରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଜଳସେଚନ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶର ଭୂମି ତୃଷାର୍ତ୍ତ। ଗତ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅଧିକାର ଥିବା ପାଣିର ଅଧିକାର କେବଳ ଭାରତର ଚାଷୀଙ୍କର। ଭାରତ ଏହାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ ଟଙ୍କା, ଡଲାର, ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ, ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଦେଖିଛୁ, ଶତ୍ରୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର କରିପାରିଥାଆନ୍ତୁ? 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେନା ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଛି। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି, ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପିଢ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦେଶରେ, 50-60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଧାରଣା ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତରେ, 6ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ 4ଟିକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତରେ ତିଆରି 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଆସିବ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସୌର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 2047 ସୁଦ୍ଧା, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଦଶଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ, ଆମେ ଏକ ନୂତନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛି ବୋଲି ଲାଲକିଲା ପାଚେରୀ ଉପରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।