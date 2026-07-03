Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ୮ ଜୀବନ! ଏକାଧିକ ଆହତ

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାର୍କାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଧକ୍କା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ ହରିଦ୍ବାରରୁ ଇନ୍ଦୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏକ ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୃତ ଗତିରେ ଆସି ବସ୍ ଟିକୁ ଧକ୍କାଦେଇ କିଛିବାଟ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ, ବସ୍ ରେ ୨୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।