Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ୮ ଜୀବନ! ଏକାଧିକ ଆହତ

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:41 AM IST
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ୮ ଜୀବନ! ଏକାଧିକ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ୮ ଜୀବନ! ଏକାଧିକ ଆହତ
road accident19 min ago
2
Digital Arrest Scam57 min ago
3
Amarnath Yatra 20261 hr ago
4
petrol diesel price today2 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago