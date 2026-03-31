Nalanda Stampede:ଅଧା ରହିଗଲା ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ

Nalanda Stampede: ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ମା ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ଦଳାଚକଟାରେ ଆଠ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ଦୀପନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
Trending Photos
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସକୁନ୍ତ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ଦିନେଶ ରାଜକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ଦେବୀ (୫୦)ଏବଂ ମଥୁରାପୁର ନୁରସରାଇର ବାସିନ୍ଦା କମଲେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଖା ଦେବୀ (୪୫) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଆହତଙ୍କୁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର। ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବିହାର ଶରିଫ୍ (ନାଳନ୍ଦା) ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଘରା ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ (ଶୀତଳା ଅଷ୍ଟମୀ)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ଶୀତଳା ଅଷ୍ଟମୀରେ ଘରେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥଣ୍ଡା (ବାସି) ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୁଏ,ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥାଆନ୍ତି।