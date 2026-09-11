Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର! କାର୍ -ଟ୍ରକ୍ ଧ୍କକା;୮ ମୃତ

Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର!ଏ-ମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ।-କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି।ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୮ ଜୀବନ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ନାଗପୁର-ରାୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପିମ୍ପିଲଗାଁଓ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କାର୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ୍ ର ସୂଚାନା ଅନୁସାରେ, କାର୍ ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡର ଜୟପୁର ଦେଇ ନାଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସତଃ କାର୍ ଟି ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ବାକି ୩ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। କାର୍ ଟିକୁ ଜେସିବି ଜରିଆରେ ଫସି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି।