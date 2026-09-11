Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର! କାର୍ -ଟ୍ରକ୍ ଧ୍କକା;୮ ମୃତ

Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର!ଏ-ମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ।-କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି।ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୮ ଜୀବନ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 11, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:33 AM IST
Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର! କାର୍ -ଟ୍ରକ୍ ଧ୍କକା;୮ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ,ଦୁବାଇରେ ‘ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରି
2
3
4
5