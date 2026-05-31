Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ୫୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ୮ ଜୀବନ...

Road Accident: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ପୋଲିସ ପରଦିନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି, କଷ୍ଟକର ଭୂମି ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇନୋଭା କାର ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ୫୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଆଠ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୁରାହ ଉପଖଣ୍ଡର ବୈରଗଡ଼-ସଚ୍ ପାସ୍-କିଲର୍ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସାଚ୍ ପାସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା, ଖରାପ ପାଗ ସହିତ ମିଶି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଦୁଇଟି ପରିବାର ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେୟାର କରିଥିଲେ:
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଡାଲହାଉସି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଡାଲହାଉସିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିବାର ସହିତ ଏକ କାର ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଚ୍ ପାସ୍ ର ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାରରେ ଦୁଇ ପିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ମୋଟ ନଅ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାନିଖେତର ବାସିନ୍ଦା ଡ୍ରାଇଭର ବିଶ୍ୱାସ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାଦୁଗିଡିର ବାସିନ୍ଦା ଅରବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାର, ଅରବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ପୁଅ ଦର୍ଶନ (୮ବର୍ଷ), ଅକ୍ଷଦ ୧୧ ବର୍ଷ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଫିଲ୍ଡସ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିମ୍ଫୋନିର ବାସିନ୍ଦା ପିଜି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ପିଜି କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଣିମାଳା ଏବଂ ପୁଅ ନନ୍ଦନ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଆଜି ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି:
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାରଟି ବୈରାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ପାର ହୋଇ ପାଙ୍ଗି ଉପତ୍ୟକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବରଫାବୃତ ଘାଟି ସାଚ୍ ପାସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। କଷ୍ଟକର ଭୂମି, ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ, ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଘାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 'ବୈରାଗଡ଼ କମିଟି' ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନିବେଦନ କରିଛି।
ଲୋକମାନେ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରି ନାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ:
କମିଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୩୧ ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ ୮ ଟାରେ ବୈରାଗଡ଼ର ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ କରି ରଶି ବ୍ୟବହାର କରି ନାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରାଯିବ। ତିସା ଏବଂ ବୈରାଗଡ଼ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାସ୍ତାରେ କାକର ପଡ଼ିବାରୁ କାରଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା କାରର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ଯାଇ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି।