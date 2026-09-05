Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ମୃତ

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାର ଭିତରେ ଫସିଥିବା ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା କାରଟି ତାମିଲନାଡୁ ନମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଥିଲା। ମୃତକମାନେ ତାମିଲନାଡୁର ଛାତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 05, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:28 AM IST
Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ମୃତ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ POCSO ମାମଲା, SC/ST ଆକ୍ଟର ଧାରା ଯୋଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
2
3
4
5