Road Accident: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ମୃତ

Road Accident: କେରଳର ତ୍ରିଶୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାମିଲନାଡୁର ୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ପୁଲିସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୪୦ ସମୟରେ କାଇପାମଙ୍ଗଲମ ନିକଟସ୍ଥ ପାନାମ୍ବିକକୁନୁରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ରାଜପଥରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୮ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାର ଭିତରେ ଫସିଥିବା ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା କାରଟି ତାମିଲନାଡୁ ନମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଥିଲା। ମୃତକମାନେ ତାମିଲନାଡୁର ଛାତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଗୁରୁଭାୟୁରରୁ କୋଡୁଙ୍ଗାଲ୍ଲୁର ଯାଉଥିଲା କାର
ପୁଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାରଟି ଗୁରୁଭାୟୁର ଦିଗରୁ କୋଡୁଙ୍ଗାଲ୍ଲୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାନାମ୍ବିକକୁନୁ ନିକଟରେ ରାଜପଥରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ସହ ଏହାର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧକ୍କା ଘଟିଲା, ସେନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।