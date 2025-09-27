Advertisement
ବିଶ୍ୱର ୮୦% ସମସ୍ୟା ବୟସ୍କ ନେତାଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ- ଓବାମା

ବାରାକ୍ ଓବାମା ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଐତିହାସିକ ଡେଭିଡ୍ ଓଲୁସୋଗାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କହିବା ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱର 80% ସମସ୍ୟା କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ନେତାମାନେ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ପିରାମିଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛିରେ ନିଜର ନାମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:12 PM IST

ବିଶ୍ୱର ୮୦% ସମସ୍ୟା ବୟସ୍କ ନେତାଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ- ଓବାମା

Obama Trolls Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା ! ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଓବାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୟସ୍କ ନେତାମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 80% ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଓବାମାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ୭୭ ବର୍ଷୀୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ୱାଶିଂଟନ୍, ଡି.ସି.ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜଧାନୀରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନୁହେଁ; ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି।" ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ।

ଦି ଡେଲି ବିଷ୍ଟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ 2019 ରେ ମଧ୍ୟ ବାରାକ୍ ଓବାମା ବୟସ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓବାମା କହିଥିଲେ ଯେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷମତାରୁ ଓହରି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । 

ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓବାମା ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ (ଟାଇଲେନଲ୍) ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍‌କୁ ଯୋଡ଼ିବା ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହିଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଓବାମା ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଦାବି କେବଳ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସୋମବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟାଇଲେନଲ୍ ସେବନ କରିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ୱେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟିଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ, ଓବାମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ମାନବତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

