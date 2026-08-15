Add Zee Business As A Preferred Source
App

Independence Day: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ମୋଦୀ,କହିଲେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି...

Independence Day: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 15, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:10 AM IST
Independence Day: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ମୋଦୀ,କହିଲେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଖସିଲା ଡିଜେଲ୍ ଦର! ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି..
2
3
4
5