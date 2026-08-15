Independence Day: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ମୋଦୀ,କହିଲେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି...

Independence Day: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଶୁଭିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ।ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛୁ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଉପରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ଯଦି ଏହି ରିଆକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ୨୯ଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରିଆକ୍ଟର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ ୨୪ଟି ସକ୍ରିୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରିଆକ୍ଟର ଅଛି। ଯାହାର ମୋଟ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୮.୭୮ ଗିଗାୱାଟ୍ (୮,୭୮୦ ମେଗାୱାଟ୍)। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ ଛଅଟି ସକ୍ରିୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରିଆକ୍ଟର ଅଛି। ଯଦି ଭାରତ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ରିଆକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ତେଣୁ, ସଂସଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଇନ ପାସ୍ କରି, ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକ ପଥ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆମେ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ବର୍ଷ, ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଜନନକାରୀ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ,ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଏ। ଏହା ଆମର ସାହସର ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।