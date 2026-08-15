Add Zee Business As A Preferred Source
App

Independence Day: ଆଜି ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ,ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Independence Day: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ୮୦ ତମ ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ। ଏଥିଲାଗି ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। ଆଜି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହେବ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 15, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:12 AM IST
Independence Day: ଆଜି ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ,ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
Image Credit: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ୮୦ ତମ ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ରାତି ପାହିଲେ ଉଡିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5