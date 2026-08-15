Independence Day: ଆଜି ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ,ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Independence Day: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ୮୦ ତମ ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ। ଏଥିଲାଗି ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। ଆଜି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହେବ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ସେନା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ , ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପରେଡ଼ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ଏଥିଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧା କିଷ୍ଣନ୍ ଓ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଗଣ,ସେନା ଅଧିକାରୀ ସାଂସଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂରା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ , ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ବୋମା ନିସ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି।