ବାୟୁସେନା ଦିବସ: ଖୋଲା ଆକାଶର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ

ଜିନୁ ଜେନା(ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ): ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୮୮ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁସେନାର ଇତିହାସ ବେଶ୍ ଗୌରବମୟ ହୋଇ ରହିଛି । ରାଫାଲ, ତେଜସ୍, ସୁଖୋଇ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବେମାଷ୍ଟର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଆମର ବାୟୁସେନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत-बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है।#AFDay2020 pic.twitter.com/0DYlI7zpe6 — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020

ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ ଏୟାର ବେସରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଫେଲ, ଜାଗୁଆର, ତେଜସ୍ ସମେତ ସୁଖୋଇ ଏବଂ ମିରାଜ ସମେତ ୫୬ଟି ବିମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନୂତନ ରାଫାଲ୍ ବିମାନ । ଯାହା ଆଜିର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଫାଲଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଏ ପାଷ୍ଟ ଗଠନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜୟ ଫର୍ମେସନରେ ରାଫାଲ ସହିତ ମିରାଜ -2000 ଏବଂ ଜାଗୁଆର ଫାଇଟର ଜେଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗଠନରେ ତେଜସ୍ ଏବଂ ସୁଖୋଇ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି । ଏଥର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ 5-5 ଆକାରରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ।

My felicitations and best wishes to the air warriors and their families on the occasion of Air Force Day-2020.

Eighty eight years of dedication, sacrifice and excellence mark the journey of the IAF which is today a lethal and formidable force to reckon with. #AFDay2020 @IAF_MCC pic.twitter.com/jo0t1dIv20 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 8, 2020

ବହୁତ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ

ଯେତେବେଳେ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୨ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଏହାର ନାମ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାୟୁସେନା ରଖାଗଲା । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ୧୯୫୦ମସିହାରେ ଏହାର ନାମ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 'ନବପ୍ରସୀମ ଦୀପ୍ତାମ'। ଏଥିସହ ଏହାକୁ "ସାବରର ହତ୍ୟାକାରୀ" କୁହାଯାଏ। ଏହି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସାବର ଜେଟ ନାମକ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ଥିଲା। ଯାହାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଭାରତର ସାହସୀ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

On Air Force Day, we proudly honour our air warriors, veterans, and families of the Indian Air Force. The nation remains indebted to the contribution of the IAF in securing our skies and assisting civil authorities in Humanitarian Assistance and Disaster Relief. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2020

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ

ଆମ ବାୟୁସେନାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ବାୟୁସେନା । କେବଳ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶ ଆମଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର C-17 ଗ୍ଲୋବେମାଷ୍ଟର ପରି ବୃହତ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଅଛି ଯାହା ଭାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।

ଚେତକ ଏବଂ ଚିତା ପରି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡିକ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ । ବିଶେଷକରି ରାଫେଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଉଭୟ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।

ସଫଳ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାର କିର୍ତ୍ତୀ

ଫେବୃଆରୀ ୨୬ରେ ସକାଳ ୩.୩୦ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମିରାଜ୍ 2000 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମଦଙ୍କ ଆଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା CRPF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା । ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାଏ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ଥାନ ସହିତ ଚାରିଟି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବାୟୁସେନାର ଯବାନମାନେ ଶତ୍ରୁର ଦାନ୍ତ କାଟିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ନିଜର ବାୟୁସେନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପିଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ୨୯ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ୪୦ଟି ଏପିସି ଏବଂ ଟ୍ରେନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ୯4 ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। କାର୍ଗିଲରେ ୧୮ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବାୟୁସେନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

‘Touch the Sky with Glory’ General MM Naravane #COAS and All Ranks of #IndianArmy convey best wishes on 88th #AirForceDay to All Ranks of #IndianAirForce. May glory and success always be with #IndianAirForce. pic.twitter.com/ShHfmbIqmU — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) October 8, 2020

ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ୮୫୭ ପରିବହନ ବିମାନ, ୮୦୯ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବିମାନ ଏବଂ ୩୨୩ ଟ୍ରେନର ବିମାନ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାୟୁସେନାରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୧୬ଟି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ସମେତ ମୋଟ ୬୬୬ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପେର୍ସିଭାଲ୍ ପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍, ଏଚ୍.ଟି.- 2, ହାର୍ଭାର୍ଡ ସ୍ପିଟଫାୟାର, ଟାଇଗର ମାଉଥ, ଭାମ୍ପାୟାର ଭଳି ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ବିମାନ ଭାବରେ ରହିଛି। ମିରାଜ୍, ମିଗ୍ -21, ମିଗ୍ -27, ମିଗ୍ -29, ବିସନ୍, ଜାଗୁଆର୍, ଭାମ୍ପାୟର୍, ଷ୍ଟର୍ମୀ, ହଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନାଟ୍ ଭଳି ବିମାନ ଯେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବିମାନକୁ ଦେଖିବା, ଲିବରେଟର ଏବଂ କାନବେରା ଆକାଶରୁ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି । ଭାରତରେ ମି-୨, ମି -35, MI-26, MI-17V5, ଚେଟକ ଏବଂ ଚିତା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେତକ ଏବଂ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ବାୟୁସେନା

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଥିବା C-17 ଗ୍ଲୋବାମାଷ୍ଟରର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଠାରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୧୮୮ ସୈନିକଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିପାରେ । ପର୍ବତରେ, ଏହି ବିମାନ ଏକ ଛୋଟ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରିପାରିବ । ବିମାନଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୧୫ ଶହ ଫୁଟରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ୭୦ ଟନ୍ ଓଜନ ଏବଂ ୪୨ ହଜାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଏପରି ବିଶାଳ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିବହନ ବିମାନ ଆକାରରେ, ଡାକୋଟା, ଦେୱାନ୍ ସି -199, ବକ୍ସକାର, ଅଟର୍ସ, ଭିକାଉଣ୍ଟ୍, ଇଲିସିନ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସ୍ପିଟ୍ ଫାୟାର୍, ଆଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିମାନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିମାନ ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ।