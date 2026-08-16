/Atal Bihari Vajpayee: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି,ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ...

Atal Bihari Vajpayee: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ, ସଦୈବ ଅଟଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬, ୨୦୧୮ରେ ୯୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଛି ।
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦବଦବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବାଗ୍ମିତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୨୪ରେ ଗ୍ବାଲିୟରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତିନି ତିନି ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ।ସେ ତିନି ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୯୯୬ରେ ୧୩ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ୧୯୯୮-୯୯ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ୧୯୯୯ ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ତା, କବି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପୋଖରାନରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଗତି ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, (Golden Quadrilateral project) ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ ଏବେ ବି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଏ। ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୮ ରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ଦେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନେ ପକାଏ। ତାଙ୍କର କବିତା, ଭାଷଣ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଜିବି ରହିଛି।