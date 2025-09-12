Central Pay Commission: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେ କମିଶନରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ କର୍ମଚାରୀ

Central Pay Commission: ଜାନୁଆରୀରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷକରି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR)ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Central Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କମିଶନ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମାସରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (GENC)ର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ (BMS) ସହିତ ଜଡିତ ଶିଳ୍ପ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଗଠନ। ଏହି ବୈଠକରେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷକରି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR)ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ବିଳମ୍ବ, ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (NPS) ଏବଂ ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା (UPS) ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପନ, କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ସ୍ଥଗିତ ୧୮ ମାସର DA ଏରିୟର ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମିଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପେନସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୟାଡର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମିତ JCM ବୈଠକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ପାଇଁ କିଛି ଦାବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରତି ଦଶ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଆୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଗତଥର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଏହି ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ଭତ୍ତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ କିଛି ବିଭାଗୀୟ ଭତ୍ତା (ଯେପରିକି ପୁରୁଣା ଟାଇପିଂ/କ୍ଲାରିକାଲ୍ ଭତ୍ତା) ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦରମା ଗଠନକୁ "ଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ସହଜ" କରିବା।
