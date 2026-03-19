8th Pay Commission: ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ଦାବି, କ'ଣ ବଢିବ କି ଦରମା ଓ ପେନସନ?

8th Pay Commission: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍ A, B, ଏବଂ C ଗଠନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ, ଆଧୁନିକ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ।
8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ (ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ)ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବୈଷୟିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଂଘ (IRTSA) କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନେକ ମୌଳିକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି।
କେଉଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି?
ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
କମିଶନ ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥାପି, IRTSA ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ୧୮ ପ୍ରଶ୍ନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ।
ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି
ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ସହିତ ଜଡିତ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍ A, B, ଏବଂ C ଗଠନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ, ଆଧୁନିକ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଭତ୍ତା ହ୍ରାସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ୧୯୬ଟି ଭତ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ, ୮ମ କମିଶନର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କେବଳ ୧୨ଟି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରେଳ ସଂଗଠନ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭତ୍ତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ; ଏହାକୁ ସୀମିତ କରିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ।
ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଅବହେଳା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପେନସନ ଏବଂ ପରିବାର ପେନସନ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ।
କନିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ରେଳବାଇରେ ବୈଷୟିକ ପଦବୀର ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି କନିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବରିଷ୍ଠ ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। କ୍ୟାରିୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ କେବଳ MACP ଯୋଜନାରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; ଏହା ବଦଳରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପଦୋନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ଚରିତ୍ର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ହାର୍ଡ କପିରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅତୀତର କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।
