Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା;ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ୍,୯ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମୃତ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଖାଇକୁ ବସ୍ ଖସି ୯ ଜଣ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୭ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:11 AM IST

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ତୁର୍-ମାରେଡୁମିଲ୍ଲି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଲୁରୀ ସିତାରାମ୍ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ ଟି ତେଲେଙ୍ଗାନର ଭଦ୍ରାଚଳମ ରୁ ଅନ୍ନଭରମ୍ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଟି  ଚିତ୍ତର-ମାରେଡୁମିଲ୍ଲି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାଡି ରାସ୍ତାକୁ ପାର୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକ୍କାର ଶୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା।  ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି ୩୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ। ସେପଟେ,ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ବସ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ଚିତ୍ତୋର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ତିର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 

ALSO READ: Surya Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

ନିକଟରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତିନୋଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦାରୀ ଏବଂ ମାଲଥୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ବୀପରିତ ପାଶ୍ବରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବୋମା ନିସ୍କ୍ରିୟକାରୀ  ସ୍କାର୍ଡ଼ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୪ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।   

ସେପଟେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭଣ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛାତିଥର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ଖସିଯିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଲାହାର୍-ଅଜନାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ଜୁଗାରୀ ସିଂ (୮୦), ତାଙ୍କ ଭାଇ କଲବର୍ ସିଂ ଏବଂ ପୁଅ ଶେଭିନ୍ ସିଂ ( ୩୫)। ସମସ୍ତେ ସାନିଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୃତଦେହ ଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ୍ ପୋଷ୍ଟମଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। 

ସେପଟେ, ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ-କ ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।  ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ଲିପର୍ ବସଟି ବିକାନେରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫତେପୁର ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।  ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସିକର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଫତେଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଯେ, ଏହି ବସ୍ ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରି ଗୁଜୁରାଟ୍ ଫେରୁଥିଲେ।

Narmada Behera

