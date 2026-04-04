Road Accident: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କୂଅରେ ପଡି଼ଲା କାର୍, ୯ମୃତ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିତ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।ଏକ କାର୍ ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏକ କୂଅକୁ ଖସି ପଡିବାରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଛାତିଥରା ଅଘଟଣ ଘଟିଛି।
#WATCH | Nashik, Maharashtra: A car fell into a water-filled well in Shivaji Nagar, Dindori, last night, killing nine members of the same family. They were returning home after attending an event when the driver lost control and the car plunged into the well. Dindori police have… pic.twitter.com/mdHK6Tmftx
— ANI (@ANI) April 4, 2026
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ନାସିକ୍ ଡିଣ୍ଡୋରି ଏକ ପରିବାର ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ୍ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଦେଖାଯାଇନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଡିଟି, ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କୁଅରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥିବାରୁ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ପୋଲିସ୍ କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ସେତେ ବେଳକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଚିମ୍ ପହଞ୍ଚି କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କାରକୁ କଢାବା ସହ ଫସିଥିବା ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇ ପୋର୍ଟମଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ, ସମସ୍ତ ମୃତକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀଲ୍ ଦରଗୁଡେ , ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ଏକ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଡିଣ୍ଡୋରି ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ରାସ୍ତା କଡକୁ ମାଡି଼ଯିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।